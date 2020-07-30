شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الخميس، تسجيل 302 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالى الحالات المسجلة فى الإمارات إلى 60 ألفا و223 حالة.

وذكرت الصحة الإماراتية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية/وام/ - أنه تم تسجيل وفاة مصابين اثنين ، ليبلغ عدد الوفيات 349 حالة، بالإضافة إلى تعافى 424 حالة جديدة ليرتفع إجمالى حالات التعافى إلى 53 ألفا و 626 حالة.