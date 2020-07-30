شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فرز أصوات نواب البرلمان التونسى بعد جلسة سحب الثقة من الغنوشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الآن عملية فرز أصوات نواب البرلمان التونسي، بعد انتهاء التصويت على سحب الثقة من رئيس مجلي النواب راشد الغنوشى.

وشككت نائبة تونسية بنزاهة عملية التصويت لسحب الثقة من الغنوشي، وقالت إن الأوراق التي وضعت في الصندوق أقل من الأوراق التي وزعت.

وانتهت قبل قليل، عملية التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي.

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وكانت البرلمان التونسي استأنف جلسته المخصصة للتصويت على سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.، بعد رفع الجلسة لمدة 10 دقائق بسبب الخلافات حول آلية التصويت على سحب الثقة، واتهمت نائبة عن الحزب الدستوري الحر، حركة النهضة بتقديم رشاوى للنواب لإقناعهم بالامتناع عن التصويت لصالح سحب الثقة من الغنوشي.

وأكدت النائبة المعارضة، أن راشد الغنوشي انتهى سياسيا حتى وإن لم تنجح محاولات سحب الثقة منه.

وبدأ الاقتراع السري على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، ، وقالت رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر عبير موسي، نسعى لإبعاد الغنوشي من البرلمان لأنه يمثل خطرا على الأمن القومي.

وحذر نواب تونسيون رئاسة البرلمان من عرقلة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي، وطالب النواب رئاسة البرلمان بتمديد الوقت المخصص للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي وعدم حصره بساعتين فقط.