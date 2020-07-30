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قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا من باحات المسجد الأقصى والضفة الغربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 17 فلسطينيا من الضفة بينهم أسرى سابقون، ومنسق حركة المقاطعة BDS محمود نواجعة.

وأفاد نادى الأسير الفلسطينى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن 6 مقدسيين جرى اعتقالهم من باحات المسجد الأقصى، وذلك عقب اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، عرف منهم حارس المسجد الأقصى مهند الأنصاري، كذلك جرى اعتقال أمين سرّ حركة فتح إقليم القدس شادى المطور من أمام محكمة صلح الاحتلال فى القدس، حيث تُعقد جلسة محكمة لمحافظ القدس عدنان غيث.

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واستدعت سلطات الاحتلال فى القدس نائب أمين سرّ حركة فتح فى إقليم القدس عادل أبو زنيد، نائب محافظ القدس عبد الله صيام، وأمين سرّ حركة فتح فى بيت حنينا عامر غرابلة، بالإضافة إلى إياد بشير أمين سرّ حركة فتح فى جبل المكبر.

وتم اعتقال 5 مواطنين من بلدات سالم وتل وروجيب فى نابلس وجميعهم أسرى سابقون، واعتقلت القوات مواطنا من قلقيلية، مواطنين من بيت لحم، ومواطنا من الخليل، وكانت قد اعتقلت 3 مواطنين فجر اليوم، من بلدة دير أبو مشعل فى رام الله جرى الإفراج عنهم لاحقاً.

 

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