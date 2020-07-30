شكرا لقرائتكم خبر عن وفد روسى رفيع المستوى يبحث مع الرئيس السورى إعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى سوريا الكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية سيرجى فيرشينين مع الرئيس السورى بشار الأسد التعاون المشترك إعادة إعمار البنية التحتية فى سوريا وتقديم المساعدة الإنسانية للسوريين. وأفاد بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس بأنه جرى تبادل واسع للآراء حول آفاق تعزيز التعاون الثنائى من أجل توفير المساعدة الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية للبلاد. كانت الرئاسة السورية قد ذكرت أمس الأربعاء، حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن الرئيس بشار الأسد استقبل لافرينتييف وفيرشينين، حيث تمت مناقشة تطور الأحداث فى سوريا، والتحضير لاجتماع اللجنة الدستورية بشأن سوريا فى جنيف الشهر المقبل وضرورة قيام الأطراف المختلفة بعمل نشط لخلق مناخ موات للمفاوضات.

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