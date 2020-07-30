شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث نتنياهو: قائد حماس الهارب لإسرائيل قدم معلومات ثمينة جدا عن الحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف متحدث باسم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، عن هوية القائد الميدانى "الحمساوي" الهارب إلى إسرائيل، موضحة أن القائد عز الدين حسين ع يقود مجموعة صواريخ كتف ـ جو في حماس، وقدم معلومات ثمينة جدا عن حماس وأنشطتها.، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وهرب قائد في القوة البحرية التابعة لحركة حماس وبحوزته وثائق خاصة بالحركة، بعد اكتشاف تجسسه عليها من عام 2009.

كما أعلنت داخلية حماس في قطاع غزة اعتقال خليّة من العملاء، تتكون من 16 عنصراً، أغلبهم من كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بتهمة التعامل والتخابر مع إسرائيل.

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