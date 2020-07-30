تسجيل 380 إصابة جديدة بكورونا وحالتى وفاة بين الفلسطينيين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس إنها سجلت ‭‭380‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وتركزت الإصابات الجديدة في محافظة الخليل التي شهدت 186 إصابة تلتها القدس 117 إصابة.

وتوزعت باقي الإصابات على محافظات رام الله والبيرة (11 إصابة) وطولكرم (11 إصابة ) وبيت لحم (11 إصابة) وجنين (14 إصابة) ونابلس (12 إصابة) وأريحا والأغوار (17 إصابة) وسلفيت (إصابة واحدة).

وأعلنت وزارة الصحة وفاة مواطنتين في الواحد والأربعين من عمرهما في محافظة الخليل متأثرتين بإصابتهما بفيروس كورونا.

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وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي الإصابات النشطة منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي "ارتفع إلى 8465 إصابة، كما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6289، وحالات الوفاة إلى 84 حالة".

وقررت الحكومة الفلسطينية يوم الإثنين إقامة صلاة عيد الأضحى غدا الجمعة في الساحات العامة مع الحرص على اتخاذ التدابير الوقائية خلال الصلاة.