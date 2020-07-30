شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 380 إصابة جديدة بكورونا وحالتى وفاة بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس إنها سجلت 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وتركزت الإصابات الجديدة في محافظة الخليل التي شهدت 186 إصابة تلتها القدس 117 إصابة.
وتوزعت باقي الإصابات على محافظات رام الله والبيرة (11 إصابة) وطولكرم (11 إصابة ) وبيت لحم (11 إصابة) وجنين (14 إصابة) ونابلس (12 إصابة) وأريحا والأغوار (17 إصابة) وسلفيت (إصابة واحدة).
وأعلنت وزارة الصحة وفاة مواطنتين في الواحد والأربعين من عمرهما في محافظة الخليل متأثرتين بإصابتهما بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي الإصابات النشطة منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي "ارتفع إلى 8465 إصابة، كما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6289، وحالات الوفاة إلى 84 حالة".
وقررت الحكومة الفلسطينية يوم الإثنين إقامة صلاة عيد الأضحى غدا الجمعة في الساحات العامة مع الحرص على اتخاذ التدابير الوقائية خلال الصلاة.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 380 إصابة جديدة بكورونا وحالتى وفاة بين الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.