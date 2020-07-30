شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تحدد اشتراطات افتتاح المطاعم والمقاهى لمنع انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزيرة الصحة البحرينية، فائقة الصالح قرارًا بشأن الإجراءات الواجب تطبيقها في المطاعم والمقاهي لمنع انتشار فيروس كورونا، أكد أنه سيتم إغلاق أي مطعم أو مقهى لا يلتزم بتطبيق الاشتراطات والالتزامات المنصوص عليها في القرار بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

وبحسب القرار، يجب أن تكون هناك مسافة مترين بين حافة كل طاولة والأخرى في جميع الاتجاهات الأربعة، مع السماح باستخدام 50% فقط من سعة الطاولة، وبحد أقصى (5) عملاء على الطاولة الواحدة. وفيما يتعلق بحجوزات المناسبات الخاصة، بيّن القرار أنه يسمح بما لا يزيد عن 20 فردًا لكل مجموعة شريطة ألا تتجاوز الحجوزات حجزًا واحدًا في كل مرة، والاحتفاظ بمعلومات الاتصال الخاصة بالحضور ستكون مسؤولية الشخص الذي يقوم بالحجز، ويجب على العاملين تقليل الاتصال المباشر مع العميل قدر الإمكان.

وبالنسبة للاشتراطات الخاصة بتداول وتحضير الأطعمة والمشروبات، أشار القرار إلى أنه يجب أن يحرص مقدمو الأطعمة على ترك مسافة متر واحد بينهم وبين العملاء في جميع الأوقات، ويجب غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام لمدة 20 ثانية على الأقل، وخاصة قبل البدء في تحضير الطعام وأثناء التحضير وبعد الانتهاء، ويجب الحرص على استخدم القفازات لتفادي ملامسة اليد مباشرة للأطعمة الجاهزة للأكل.

وشدّد القرار على استخدام أدوات المائدة وأعواد العصير والعصي وأعواد تناول الطعام وأعواد الأسنان المغلفة مسبقًا، والتأكد من غسل الفواكه والخضروات جيدًا قبل قطعها وطهيها.

ونص القرار على أنه «يجب أن تستخدم المطاعم والمقاهي غسالات الأطباق على أعلى درجة حرارة متاحة، وإذا لم تتوافر غسالة الأطباق فيجب استخدام الأطباق والكؤوس التي يمكن التخلص منها».

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وبحسب القرار، تخضع المطاعم والمقاهي وفقًا لأحكام هذا القرار للتفتيش من قبل الجهات الحكومية المختصة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأضاف أنه يجب تشجيع العملاء على دفع الفواتير بطريقة إلكترونية وغير تلامسية.

كما دعا القرار لاستخدام المواد الكيميائية المناسبة فقط والموصى بها لتنظيف مناطق إعداد الطعام، وتعقيم المناطق عالية التلامس في المطعم أو المقهى مرتين في اليوم على الأقل، أو بعد كل استخدام، وتنظيف وتعقيم الطاولات والمقاعد بعد كل استخدام، بالإضافة إلى تنظيف وتطهير الأسطح التي تلامس الأغذية بعد كل استخدام.

كما دعا القرار لاستخدام قوائم الطعام التي يمكن التخلص منها أو تعقيم قوائم الطعام بعد كل استخدام.

وشدد على أهمية تنظيف دورات المياه بشكل جيد مرتين على الأقل يوميًا وضمان الإمدادات الصحية الكافية (الصابون والمناديل الصحية والمطهرات التي تحتوي على ما لا يقل عن 70% من الكحول) على مدار اليوم.

وبموجب القرار، يجب عدم استخدام مناديل مطهرة لمسح أكثر من سطح واحد، والحرص على استخدام منديل واحد لكل أداة أو منطقة والتخلص منه بعد كل استخدام أو عند الاتساخ الواضح.