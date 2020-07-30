شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تسجل 1629 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة خلال الساعات الماضية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - تواصل – فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، تطورات فيروس كورونا داخل المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وسجلت الوزارة1629 إصابة جديدة بفيروس كوروناو2629 حالة تعافي و26 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تسجل 1629 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة خلال الساعات الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.