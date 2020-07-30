شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من الأرصاد.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، من أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة الرياض، مما يسبب تدني في مستوى الرؤية الأفقية.
وقالت “الأرصاد ” إن الحالة المناخية تشمل الدوادمي وعفيف ووادي الدواسر، وذلك من الساعة الثامنة صباحاُ وحتى السادسة مساءً .
ومن المتوقع هطول أمطار متفاوتة اليوم الخميس على المشاعر المقدسة أيضاً.
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