شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من الأرصاد.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، من أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة الرياض، مما يسبب تدني في مستوى الرؤية الأفقية.

وقالت “الأرصاد ” إن الحالة المناخية تشمل الدوادمي وعفيف ووادي الدواسر، وذلك من الساعة الثامنة صباحاُ وحتى السادسة مساءً .

ومن المتوقع هطول أمطار متفاوتة اليوم الخميس على المشاعر المقدسة أيضاً.