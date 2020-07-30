شكرا لقرائتكم خبر عن « متحدث الصحة»: الأوضاع الصحية للحجاج مطمئنة.. ولم يتم تسجيل أي أمراض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم يتم تسجيل أي أمراض بين الحجاج.
وأشار إلى أن الأوضاع الصحية لضيوف الرحمن مطمئنة، مؤكداً أن الخطط الموضوعة لموسم الحج تسير بدقة.
وكانت وزارة الصحة قد أكدت، في وقت سابق اليوم الخميس، وجود متابعة صحية دقيقة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، مشيرة إلى وجود عيادات صحية متطورة في المشاعر المقدسة.
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