انطلاق جلسة سحب الثقة من الغنوشي واعتراضات نيابية على خلوة غير قانونية

وذكر موقع "الجزيرة" التونسية عن اعتراض عدد من النواب في البرلمان على الخلوة الحاصلة أمام صندوق الاقتراع في بداية الجلسة العامة المخصصة لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي.
وأثارت هذه الخطوة غضب واعتراض النواب أبرزهم النائبة سامية عبو والنائب منجي الرحوي، ما أعطى نائب رئيس البرلمان توضيح الأمر والتاكيد أنه سيتم إلغاء الخلوة ولن يتم اعتمادها.
يذكر أنه وفقا للدستور والنظام الداخلي للبرلمان التونسي، يتطلب تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان توفر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائبا).
وأعلنت 4 كتل نيابية، الأسبوع الماضي، رسميا عن إيداع لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط في البرلمان، بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة وهي 73 توقيعا.
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