الكاظمي يجري زيارة مفاجئة لسجن وسط بغداد... صور

وجاء في بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يُجري زيارة ليلية تفقدية مفاجئة إلى سجن التحقيق المركزي في موقع مطار المثنى وسط بغداد".
وأضاف البيان "حيث أطلع سيادته على أوضاع السجناء وتأكد بنفسه من عدم وجود سجناء من المتظاهرين، وأصحاب الرأي".
يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي، أوعز في وقت سابق، بعدم استخدام الذخيرة الحية مع المتظاهرين.
وكانت العديد من مناطق ومحافظات العراق قد شهدت تظاهرات كبيرة، لا سيما المحافظات الجنوبية، بسبب الانخفاض في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين ومنها الطاقة الكهربائية.
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