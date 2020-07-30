القوات العراقية تفجر عددا من المخلفات الحربية التابعة لـ "داعش"

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "تمكنت قيادة عمليات الأنبار وخلال واجب للبحث والتفتيش عن مخلفات "داعش" الإرهابي في منطقة الملعب الأولمبي من العثور على عبوة ناسفة، عبارة عن صفيحة حديد عدد/125، جلكان سعة 20 لتر مملوء بمادة C4 عدد49، صاروخ ضد الدروع تالف، قنبرة هاون 60 ملم تالفة، قداحة كهربائية عدد/11".

وأضاف البيان "تم تفجيرها موقعيا تحت السيطرة، وفي منطقة البو سودة قضاء الكرمة تم تفجير عبوة ناسفة على شكل صفيحة حديد، وعبوة ناسفة على شكل صاروخ قاذفة ضد الأشخاص، جميع المواد المذكورة أعلاه من مخلفات "داعش" الارهابي".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.