ظهور السعودي خالد الدوسري المسجون في أمريكا يكشف مدى تدهور حالته... فيديو

وأوضح ابن قويد أن التسجيل المرئي لموكله خالد الدوسري، من مقر سجنه بولاية لويزيانا.

وقال ابن قويد: "يتضح من خلال التسجيل تردي الحالة الصحية للدوسري وعدم معرفته بأسرته، ونؤكد جميع إجاباته أنه تحت تأثير مرض نفسي وليس له صلة بالواقع".

وسبق وصرح محامي خالد الدوسري بأن قضيته اجتمع فيها "عدم النزاهة القضائية، وعدم الشفافية الإعلامية، وعدم الكفاءة الدفاعية، وعدم المتابعة القانونية".

خالد الدوسري هو طالب جامعي من المملكة العربية السعودية ابتعث عام 2008 للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

تم اعتقال خالد في الثامن والعشرين من فبراير/ شباط 2011 ووجهت له تهمة "صناعة مواد كيميائية متفجرة" وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد.