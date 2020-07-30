السعودية: لا كورونا بين الحجاج

وتسجل السعودية بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، ارتفاعا في نسبة حالات التعافي من إجمالي الإصابات لتصل إلى قرابة 845 وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأربعاء، تسجيل 2945 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 228.569 حالة. وجاء في التقرير اليومي لمستجدات الفيروس في السعودية أنه جرى تسجيل 1759 حالة إصابة، توزعت في 124 مدينة ومحافظة في المملكة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 272.590 حالة، كما سجلت 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2816 حالة وفاة. وبلغت الحالات النشطة داخل المملكة 41205 حالة؛ منها 2063 حالة حرجة تتلقى العناية الفائقة.

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