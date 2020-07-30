خطيب عرفات يدعو لــ"صيانة الدماء" ومنع "تأجيج الصراعات"

إسطنبول/ الخليج 365
دعا عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، الخميس، إلى "صيانة الدماء" ومنع "تأجيج الصراعات".
جاء ذلك في خطبة ألقاها المنيع على مشعر عرفة، الذي شهد أداء حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة، ضمن أدائهم ركن الحج الأعظم، في موسم حج استثنائي بسبب جائحة "كورونا".
وقال خطيب عرفات: "جاءت الشريعة (الإسلامية) بإجراءات توصل إلى سلامة البلاد والعباد واستقرارهم وتمكنهم من أداء مهامهم وأعمالهم"، وفق الوكالة السعودية الرسمية للأنباء (واس).
وأضاف المنيع: "كما جاءت بحفظ الحقوق وصيانة الدماء والأموال، وحرّمت الاعتداء والإيذاء للآخرين، ومنعت من تأجيج الصراعات، ومنعت تغذية الإرهاب، ونهت عن الإفساد في الأرض".
وشدد على أن الشريعة "أمرت بالابتعاد عن مسببات الفتن، وعدم الاستجابة للأعداء المتربصين، وأمرت بالعدل وتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وأمرت بالصلح والإصلاح".
وضمن تدابير منع انتشار "كورونا"، حافظ الحجاج على التباعد المكاني بينهم، خلال أدائهم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، في مسجد نمرة، الذي تبلغ مساحته 110 آلاف متر مربع.
ومراعاة لجائحة "كورونا"، يقتصر عدد الحجاج هذا العام على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج، العام الماضي، من كل أرجاء العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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