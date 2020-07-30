إسرائيل تعتقل 17 فلسطينيا بينهم ناشط في BDS

رام الله/ قيس أبو سمرة،/ الخليج 365-

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الخميس، 17 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، بينهم محمود نواجعة، المنسق العام لحركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)" في فلسطين.

وقال نادي الأسير (غير حكومي)، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن اعتقال "نواعجة" تم من منزله في مدينة رام الله (وسط).

ولم تصدر إسرائيل توضيحا حول أسباب اعتقال نواجعة.

وتقول حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)"، (تعمل على المستوى الدولي) إنها تسعى إلى "تحقيق الحرية والعدالة والمساواة، وتعمل من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف".

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وتمكنت الحركة من تحقيق الكثير من الإنجازات على الساحة الدولية، وهو ما أزعج إسرائيل ودفعها لإصدار تشريعات تمنع أعضاء الحركة من دخولها.

وتشن القوات الإسرائيلية حملات اعتقال بحق ناشطين فلسطينيين، بحجة قيامهم بنشاطات مناهضة للاحتلال.

وتعتقل إسرائيل نحو 4700 معتقل فلسطيني في سجونها، بينهم نحو 700 معتقل مريض و41 سيدة.

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