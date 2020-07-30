الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر بمسجد نمرة في عرفات (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أدى الحجاج صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا من مسجد نمرة بمشعر عرفات. وعقب الصلاة يبدأ الحجاج في التحرك نحو مشعر عرفات وجبل الرحمة والبقاء فيه حتى وقت الغروب، وسط إجراءات صحية واحترازية مشددة، وكذلك أمنية.

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