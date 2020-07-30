شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 590 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الخميس، تسجيل (590) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) منها (496) لعمانيين و (94) لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (79159) و 9 حالات وفاة ليصبح العدد الكلى (421) وفاة وتماثل (61421) حالة للشفاء.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 9 حالات وفاة جديدة لمصابي فيروس كورونا ليبلغ إجمالى عدد الوفيات في السلطنة 402 حالة وفاة.

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