شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 590 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 حالات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الخميس، تسجيل (590) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) منها (496) لعمانيين و (94) لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (79159) و 9 حالات وفاة ليصبح العدد الكلى (421) وفاة وتماثل (61421) حالة للشفاء.
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 9 حالات وفاة جديدة لمصابي فيروس كورونا ليبلغ إجمالى عدد الوفيات في السلطنة 402 حالة وفاة.
وأضافت الوزارة - في بيان نشرته وكالة أنباء عمان - تسجيل 846 إصابة جديدة بالفيروس منها 771 حالة لعمانيين و75 حالة لغير عمانيين ليصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة في السلطنة 77 ألفا و904 حالات وتماثل 58 ألفا و587 حالة للشفاء.
وأشارت إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 1904 فحوصات وإجمالي عدد الحالات المتواجدة في العناية المركزة بلغ 181 حالة.
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