شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. العثور على أعضاء بشرية داخل أوكار الإرهابيين بسوريا بغرض الاتجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر على أعضاء بشرية محفوظة بغرض الإتجار داخل أحد أوكار الإرهابيين بقرية الغدفة المحررة بريف إدلب، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكرى قول:" ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في قرية ريتان وحردتين وتل جيجان والإنذارات بحلب".

وفى خطوة تكشف تعاون الإرهابيين بسوريا مع تركيا، أكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" مؤخرا، بأن تنظيم جبهة النصرة الإرهابى اعتقل إرهابيين لرفضهم الخروج من سوريا والتوجه إلى ليبيا بعد الأوامر التركية بذلك.

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وشمل أمر الاعتقال المدعو فضل الليبى "أمير جيش الساحل" ضمن تنظيم ما يعرف بـ"حراس الدين"، فضلا عن 5 مسلحين على الأقل جميعهم من جنسيات أجنبية.

وأشار المرصد السورى لحقوق الإنسان إلى أن المدعو فضل الليبى متواجد فى سوريا منذ 2013.

جيش الساحل المنضوي ضمن حراس الدين، ينشط في جبال الساحل السوري، ويبلغ تعداد عناصره نحو 300 كما أن فضل الليبي متواجد في سوريا منذ العام 2013، ووقبل يومين، استكملت هيئة تحرير الشام – جبهة النصرة - انتشارها ضمن مواقع ونقاط "حراس الدين" وفصائل متطرفة حليفة له بسهل الغاب في ريف حماة الشمالى الغربى.