فلسطين: إغلاق بلدة عرابة جنوب جنين 3 أيام عقب تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب ، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بلدة عرابة جنوب جنين، وتسجيل 3 إصابات فى بلدة يعبد. وقال المحافظ، فى بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "بناء على مستجدات الحالة الوبائية فقد تقرر إغلاق بلدة عرابة لمدة 3 أيام ابتداء من صباح اليوم الخميس، وذلك بهدف الطب الوقائى وإجراء الفحوص اللازمة".

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