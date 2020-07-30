شكرا لقرائتكم خبر عن الكعبة تكتسى بالثوب الأغلى فى العالم.. 670 كيلو من الحرير و 120 كيلو ذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة، كما جرت العادة السنوية، إذ قام الفريق المحدد من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها فى أركان الكعبة وسطحها، بحسب صحيفة عكاظ السعودية ، كما قامت الرئاسة بتأمين كافة الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية والسلامة لتتم هذه العملية فى أقصى درجات الأمن والسلامة.

وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصورى، بأنه رُكبت الكسوة الجديدة المكونة من 4 جوانب مفرقة وستارة الباب، إذ رُفع كل جنب من جوانب الكعبة الـ4 على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيداً لفردها على الجنب القديم، وتثبيت الجنب من أعلى بربطها وإسقاط الطرف الآخر من الجنب، بعد أن حُلّت حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل فى حركة دائمة، بعدها سقط الجنب القديم من أسفل وبقى الجنب الجديد، وتكررت العملية لكل جانب إلى أن اكتمل الثوب، ثم بعدها وُزن الحزام على خط مستقيم للجهات الـ4 بخياطته.

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وأفاد أن الكسوة تستهلك نحو 670 كيلوجراما من الحرير الخام الذى صُبغ داخل المجمع باللون الأسود، و120 كيلوجراما من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة.