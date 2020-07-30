95% من البشر مصابون بهذا الفيروس.. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

حذر الدكتور إيليا أكينفييف، أخصائي الأمراض المعدية، من العواقب الوخيمة التي يمكن أن يسببها فيروس الهربس.



وقال الأخصائي، إن 90-95% من البشر في العالم مصابون بفيروس الهربس. ولكنه لا يظهر عند الجميع. لأن الهربس، هو علامة مرضية تشير إلى وجود مشكلات في منظومة المناعة.

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وأشار أكينفييف، إل أن ظهور الهربس مرتين في السنة يعتبر طبيعيا، ولكن عند تكرر ظهوره أكثر من ذلك، يكون دليلا على وجود مشكلات مناعية، وينبغي مراجعة الطبيب المختص.

ويحذر الأخصائي، من أن الهربس قادر على إلحاق الضرر ليس فقط بالغشاء المخاطي، بل وفي الألياف العصبية أيضا.

ويقول "إذا أهمل الهربس عند تكرار ظهوره، ولم يراجع المصاب الطبيب، فقد يسبب التهاب الأعصاب. ويصيب العصب الثلاثي التوائم الوجهي، ما يؤدي إلى صداع وآلام شديدة في الأسنان والأذن. كما أن التهاب العصب قد يسبب تشوهات في الوجه". ويضيف، وقد يفقد المصاب حاستي السمع والبصر.

وأشار الأخصائي، إلى أنه لتجنب حدوث مضاعفات للهربس، يجب في الطقس العاصف استخدام مرهم شفاه مرطب (أحمر شفاه مرطب من دون لون)، وتناول الفواكه والخضروات الموسمية، وتوفير الفيتامينات اللازمة للجسم والحصول على قسط كاف من النوم والراحة.