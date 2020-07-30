إيرباص تقلص إنتاج «إيه350» والنتائج أسوأ من التوقعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت إيرباص الأوروبية عن خفض جديد في إنتاج طائرتها إيه350 العملاقة، الخميس؛ حيث تحولت إلى تكبد خسارة تفوق المتوقع في الربع الثاني في مواجهة جائحة عالمية.

كما قالت شركة صناعة الطائرات إنها تأمل في تجنب استهلاك السيولة في النصف الثاني من العام بعد تسجيل تدفقات خارجة بقيمة 4.4 مليار يورو في الربع الثاني؛ إذ انخفضت التسليمات بسبب انهيار السفر الجوي بفعل فيروس كورونا.

وقال جيوم فوري، الرئيس التنفيذي للشركة للصحفيين: «نعتقد أن التعافي سيكون طويلاً وبطيئاً»، مضيفا أن السفر يتحسن، لكن بوتيرة أكثر بطئاً مقارنة مع التوقعات السابقة.

وأثرت الأزمة بوجه خاص في الطائرات عريضة البدن المخصصة للرحلات الطويلة المدى، والتي من المتوقع أن تتعافى على نحو أبطأ فور أن يعود الطلب إلى المعدلات الطبيعية، وهو ما تقول إيرباص إنه قد يستغرق حتى 2023 أو 2025.

وقالت إيرباص إنها ستقلص إنتاج الطائرة إيه350 عريضة البدن إلى 5 طائرات شهرياً، بعد أن خفضت المعدل من 9.5 إلى ست في إبريل/نيسان.

وتخفض إيرباص ما يصل إلى 15 ألف وظيفة أو ما يوازي 11% من قوتها العاملة للتكيف مع الأزمة، التي تتوقع أن تُبقي الإنتاج منخفضاً بنسبة 40% لنحو عامين مقارنة مع مستويات ما قبل الأزمة.

وسجلت إيرباص خسارة تشغيلية معدلة للربع الثاني بواقع 1.226 مليار يورو (1.44 مليار دولار)؛ حيث انخفضت الإيرادات 55% إلى 8.317 مليار. كان محللون يتوقعون خسارة 1.027 مليار وإيرادات بقيمة 8.552 مليار وفقاً لمتوسط توقعات جمعتها الشركة.

تشمل الخسائر 900 مليون يورو رسوم مخصصات انخفاض قيمة في الميزانية ترتبط بأسوأ أزمة للقطاع وحذرت إيرباص من أنها قد تجنب مخصصات إضافية تتراوح بين 1.2 مليار و1.6 مليار يورو ترتبط بإعادة هيكلة.