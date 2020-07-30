شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع دين البرازيل في يونيو إلى 85 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت وزارة الخزانة، أن الدين العام الاتحادي للبرازيل ارتفع بنسبة 3.27% في يونيو/حزيران إلى 4.39 تريليون ريال (85 مليار دولار) مقارنة مع الشهر السابق.

وقالت الخزانة أيضاً إن غير المقيمين زادوا حيازاتهم من الدين بمقدار 9.8 ريال مليار ريال في يونيو/حزيران وهو ما يبقي حصتهم في مجمل الدين العام البرازيلي عند 9.1%، وهي أقل حصة مملوكة للأجانب منذ ديسمبر/كانون الأول 2009. (رويترز)

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