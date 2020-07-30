أسعار النفط تهبط مع تفوق مخاوف الفيروس على آمال الطلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت أسعار النفط، الخميس؛ حيث تأثرت سلباً بمخاوف من أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم قد يهدد تعافياً في الطلب على الوقود في الوقت الذي يبدأ فيه منتجون كبار للتو زيادة الإنتاج.

وخلال التداولات، نزل عقد خام برنت استحقاق أكتوبر/تشرين الأول وهو الأكثر نشاطاً سنتين أو ما يوازي 0.05% إلى 44.07 دولار للبرميل. وتراجع عقد برنت استحقاق سبتمبر/أيلول، الذي ينتهي أجله غداً الجمعة، 7 سنتات إلى 43.68 دولار في تعاملات هزيلة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات إلى 41.22 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان، الأربعاء، بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن أكبر انخفاض في أسبوع واحد في مخزونات الخام بالولايات المتحدة منذ ديسمبر/كانون الأول.

وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا: «كان يجب على النفط أن يبلي أفضل من ذلك بكثير بعد الانخفاض الضخم في مخزونات الخام الأمريكية بما يزيد على عشرة ملايين برميل، وكذلك العوامل المواتية من دولار أمريكي أضعف بكثير.

ربما يرجع الأمر إلى أن أسواق النفط تضع في الحسبان مخاطر أعلى من تراجع اقتصادي في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بسبب «كوفيد- 19»».

وارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، في مقابل توقعات بانخفاض المخزونات، مما يسلط الضوء على الطبيعة غير المستقرة لانتعاش الطلب على الوقود في أكبر مستهلك في العالم للخام.

وشهدت أسعار النفط ثباتاً، الخميس، بفعل مخاوف إزاء الطلب مع ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد- 19» مما يثير احتمال إعادة فرض إجراءات عزل عام.

تأتي الضربة المحتملة لتعافي الطلب في الوقت الذي تتأهب فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، لزيادة الإنتاج في أغسطس/آب، مما يضيف نحو 1.5 مليون برميل يومياً إلى الإمدادات العالمية.

(رويترز)