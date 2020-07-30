الصين تدين الإجراءات الأوروبية ضد «هونج كونج»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت الصين، أمس الأربعاء، الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي رداً على فرض قانون بالأمن القومي على هونج كونج، واعتبرتها «تنتهك المعايير الأساسية للقانون الدولي»، في وقت عرضت فيه الولايات المتحدة مساعدة اليابان في مراقبة توغل بكين في بحر الصين الشرقي.

ونددت بكين بـ «التدخل» في شؤونها الداخلية، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي، أول أمس الثلاثاء، تقييد صادرات المعدات التي يمكن استخدامها للمراقبة، والقمع في هونج كونج. كما وافقت الدول الأعضاء على دعم سكان المدينة من خلال تسهيل سفرهم إلى أوروبا عبر منح التأشيرات والمنح الدراسية والتبادل الجامعي.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين للصحافة، بأن «إجراءات الاتحاد الأوروبي تنتهك المعايير الأساسية للقانون الدولي». وأضاف: «إن الصين تعارضها بشدة، وقدمت اعتراضاً للاتحاد الأوروبي».

واتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات عقب فرض قانون الأمن القومي في المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي في الصين في يونيو / حزيران الماضي، وهو ما أثار «قلقاً بالغاً» في أوروبا. ويعاقب النص على التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتعامل مع قوى أجنبية. وأثار القانون مخاوف المعارضة والدولة الأوروبية من تهديد الاستقلالية القضائية والتشريعية لهونج كونج والحريات التي يفترض أن يتمتّع بها سكّانها منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.

وتسببت إقالة الأستاذ الجامعي بيني تاي، وهو شخصية قيادية في المعسكر المؤيد للديمقراطية، في حالة من الغضب في المدينة، إذ اتهمت المعارضة السلطات بالتخلي عن الحريات الأكاديمية تحت ضغط من بكين. وأوضح تاي (56 عاماً)، أمس، أنه تم فصله من لجنة تأديبية من جامعة هونج كونج، بعد سجنه العام الماضي لدوره في تنظيم «ثورة المظلات»، التي اتّسمت بـ 79 يوماً من التظاهرات في عام 2014، وأثارت غضب بكين.

في سياق آخر، قال قائد القوات الأمريكية في اليابان، الجنرال كيفن شنايدر، أمس الأربعاء: إن الجيش الأمريكي يمكنه المساعدة في مراقبة توغل «غير مسبوق» للسفن الصينية حول جزر في بحر الصين الشرقي تسيطر عليها اليابان، وتطالب بها بكين، والذي قد يتصاعد الشهر المقبل عندما ترفع بكين حظراً على الصيد في المنطقة.

وردت وزارة الخارجية الصينية على الفور على تصريحات شنايدر قائلة: إن الجزر أراضٍ صينية، ودعت كل الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. ولا تتخذ الولايات المتحدة موقفاً من السيادة على الجزر غير المأهولة المعروفة باسم «سينكاكو» في اليابان وباسم «دياويو» في الصين، لكنها قالت: إنها قد تساعد حليفتها اليابان في التصدي لأي هجوم. (وكالات)