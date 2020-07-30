تحذيرات في تونس من إفشال جلسة سحب الثقة من الغنوشي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت ثلاث كتل نيابية في مجلس النواب التونسي، من محاولة إفشال الجلسة المخصصة للتصويت على عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، اليوم الخميس، فيما جددت عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، انتقاداتها للغنوشي، داعية إياه للرحيل.

وحمّلت كتلة الديمقراطية والإصلاح، و«تحيا تونس»، في بيان مشترك، مجلس النواب مسؤولية تسيير الجلسة والالتزام الكامل بتطبيق النظام الداخلي، مستنكرة ما سمّته الضغوط على عدد من النواب للتأثير في تصويتهم.

وقال النائب بدر الدين القمودي، في حديث لموقع «سكاي نيوز عربية»، إن نائباً من حزبه «حركة الشعب» عرضت عليه مبالغ مالية مقابل سحب توقيعه من عريضة سحب الثقة، كما أن ضغوطاً مورست على النواب في الساعات الأخيرة لدفعهم لمغادرة الجلسة وعدم الحضور، خاصة أن موعدها المحدد؛ أي اليوم، من مكتب المجلس، يوافق وقفة عيد الأضحى.

وأوضح القمودي أن الضغوط تراوحت بين الاتصالات المباشرة، والإغراءات المالية، مشيراً إلى أن الوضع داخل المجلس بات مشحوناً. وأشار القمودي إلى أن النائبة الأولى لرئيس مجلس النواب، سميرة الشواشي تلقت تهديدات خلال جلسة أمس الأول الثلاثاء، فأصيبت بوعكة صحية، نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وأضاف أن «حركة النهضة» تتخوف من فتح باب النقاش في الجلسة تحسباً لتأثير النقاشات في مسار التصويت. وأكد القمودي أن كل هذه الضغوط لن تثنيهم عن حضور الجلسة والتصويت، ومنح الفرصة للنواب لإبداء رأيهم في ظروف «ديمقراطية».

من جانبها، جددت عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر انتقاداتها للغنوشي، داعية إياه للرحيل. وقالت في تصريحات صحفية، أمس: «لن يكون هناك شغور في رئاسة البرلمان، إذا تم سحب الثقة من الغنوشي»، كما شددت على ضرورة اقتناع حركة النهضة بأن «وقتها انتهى».

وأضافت أن حزبها ليس معنياً بالمشاركة في الحكومة القادمة، إلا أنها شددت أنه سيصوت لها إذا لم تضم «الإخوان»، بحسب تعبيرها، مضيفة: «غداً (اليوم) سيكون يوم فرحة لكل التونسيين، وسيكون يوماً لتصحيح مسار المؤسسة الدستورية والانطلاق في مرحلة جديدة، فالتغيير واجب وطني بعد تأكد فشل المنظومة الحالية». (وكالات)