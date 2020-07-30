

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تم مساء أمس الأربعاء، استبدال كسوة الكعبة المشرفة التي استخدم في صناعتها 670 كيلوجراماً من الحرير الخام المصبوغ باللون الأسود، و120 كيلوجراماً من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، استبدلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس كسوة الكعبة، كما جرت العادة السنوية. وفكك فريق مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، الكسوة القديمة وركب الجديدة، وثبتها في أركان الكعبة وسطحها.

وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، بأنه رُكبت الكسوة الجديدة المكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، حيث رُفع كل جنب منها على حدة إلى أعلى الكعبة تمهيداً لفردها على الجنب القديم، وتثبيت الجنب من أعلى بربطها، وإسقاط الطرف الآخر من الجنب، بعدما حُلّت حبال الجنب القديم، موضحاً أن العملية بدأت أولاً من جهة الحطيم، لوجود الميزاب الذي له فتحة خاصة به في أعلى الثوب.

ولفت المنصوري إلى أن الكسوة تتوشح من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء كتب عليها لفظ «يا الله يا الله»، و«لا إله إلا الله محمد رسول الله»، و«سبحان الله وبحمده» و«سبحان الله العظيم»، و«يا ديان يا منان».

وأوضح أن عدد قطع حزام الكسوة يبلغ 16 قطعة، إضافة إلى ست قطع و12 قنديلاً أسفل الحزام، وأربع صمديات توضع في أركان الكعبة، وخمسة قناديل «الله أكبر» أعلى الحجر الأسود، إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة.

وأوضح أن الكسوة تستهلك نحو 670 كيلوجراماً من الحرير الخام، و120 كيلوجراماً من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة. وأشار إلى أنه يعمل في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، قرابة 200 صانع وإداري جميعهم من المتخصصين.