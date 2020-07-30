شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع تفشي «كورونا» في أمريكا.. وترامب يعاود بث معلومات مضللة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الولايات المتحدة حصيلة ثقيلة للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، فيما عاد الرئيس دونالد ترامب لنشر معلومات خاطئة ومضللة، وحذر كبير الخبراء الأمريكيين في مجال الأوبئة من احتمال تفشٍّ كبير في ولايات جديدة، في وقت تجاوزت الإصابات في روسيا ال 820 ألفاً، وسجلت الصين أعلى معدل إصابات منذ 3 أشهر.



تسارع أمريكي



فقد سجلت الولايات المتحدة بنهاية، أول أمس الثلاثاء، 1592 وفاة إضافية خلال 24 ساعة، وذلك للمرة الأولى منذ شهرين ونصف الشهر.

وتخطى عدد الإصابات في الولايات المتحدة 4.34 مليون، أما حصيلة الوفيات الإجمالية، فتزيد على 150 ألفاً،ما يجعلها الأكثر تضرراً في العالم من حيث عدد الوفيات.

وتعاني فلوريدا، إحدى الولايات الأكثر تضرراً بكوفيد-19 حالياً، من قصور في أداتين أساسيتين لمكافحة الوباء، وهما البطء الكبير في الفحوص، والمتابعة غير الكافية لمخالطي المصابين. وفي ولاية فلوريدا التي تعد واحدة من البؤر الحالية للوباء مع تكساس وكاليفورنيا، أصيب واحد من كل خمسين نسمة بالفيروس، وتوفي أكثر من ستة آلاف مصاب.



معلومات مضللة



وبعدما اعتمد في الأيام القليلة الماضية خطاباً أكثر جدية ورصانة للتحذير من مخاطر وباء كوفيد-19، عكس ترامب مجدّداً التوجّه، وعاد لنشر معلومات طبية مضلّلة، والحديث عن نظريات مؤامرة. وضاعف ترامب دعمه لعقار «هيدروكسي كلوروكين»، واصفاً إياه بأنه ناجح للغاية في علاج فيروس كورونا. وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية قد ألغتا الشهر الماضي ترخيص الاستخدام الطارئ للعقار في علاج مرض كوفيد-19 بعدما شككت عدة دراسات في فاعليته.

وحذفت منصة تويتر في خطوة نادرة تسجيلات مصورة استخدمها ترامب ونجله، يقول فيها أطباء للأمريكيين: إن وضع الكمامات غير ضروري، وإن العقار المضاد للملاريا يمكن أن يشفي المصابين بوباء كوفيد-19.

من جهته، قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة: إن حالات فيروس كورونا في ولايتي فلوريدا وكاليفورنيا وقلة أخرى من الولايات الأكثر تضرراً ربما وصلت للذروة، لكن أجزاء أخرى من البلاد ربما تكون على أعتاب تفشٍّ متزايد للمرضواشار الى ولايات أخرى مثل أوهايو وإنديانا وتنيسي وكنتاكي.



16.5 مليون مصاب حول العالم



وعلى مستوى العالم أسفرت جائحة كورونا عن وفاة 666,132 شخصاً. وسجلت اكثر من 17 مليون إصابة في 196 بلداً ومنطقة. وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية في عدد ضحايا الوباء (88,539 وفاة).

وسجلت السلطات الصحية الروسية ارتفاعاً في معدل الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 169حالة وفاة، ورصد 5475 إصابة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للضحايا 13673 حالة وفاة، وارتفعت حصيلة الإصابات إلى 828990 إصابة.



ارتفاع في الصين

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وسجّلت الصين الأربعاء 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى معدل إصابات في يوم واحد منذ ثلاثة أشهر، مع إغلاق صالات الألعاب الرياضية والحانات والمتاحف في بؤر الإصابة الرئيسية. و98 من الحالات الجديدة ناجمة عن عدوى محلية، أغلبيتها في منطقة شينجيانغ في شمالي غرب البلاد، حيث تم اكتشاف بؤرة عدوى متزايدة في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو ما دفع بالسلطات لإجراء فحوص واسعة وفرض قيود جديدة.

وتتجه هونج كونج نحو تفشٍّ «واسع النطاق» لوباء كوفيد-19، كما حذرت، أمس الأربعاء، رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام، في وقت تدخل فيه تدابير تباعد اجتماعي هي الأكثر صرامة منذ ظهور الوباء مطلع العام، حيز التنفيذ في المدينة ذات الكثافة السكانية العالية.



مستشفيات جديدة ودعم سياحي



وعززت بابوا غينيا الجديدة حملتها لإجراء فحوص الفيروس، وبدأت ببناء مستشفيات ميدانية بعد اكتشاف إصابات جديدة خارج العاصمة بورت موريسبي، الخاضعة أصلاً للعزل.

وأعلن وزير السياحة الفرنسي، أمس ، أنه سيجري تمديد العمل بنظام البطالة الجزئية الذي وضع لدعم قطاع السياحة (الفنادق، المطاعم، وكالات السفر)، حتى ديسمبر، فيما كان مقرراً أن ينتهي تطبيقه في سبتمبر.



الدراسة في الهواء الطلق



وفي كشمير شمالي الهند، عاد آلاف التلاميذ إلى الدراسة، ولكن ليس في قاعات الصف التقليدية، بل في فصول في الهواء الطلق. وأصيب 1.5 مليون شخص بفيروس كورونا في الهند، وهو ما يجعلها البلد الثالث الأكثر تضرراً من الجائحة. وسُجِلَت 16 ألف حالة في كشمير إلى الأسبوع الفائت، بينها 273 حالة وفاة، علماً أن عدد السكان يبلغ 14 مليوناً.

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 1874 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و16 حالة وفاة. وهذا هو اليوم الخامس عشر على التوالي الذي تسجل فيه الفلبين 1000 حالة إصابة جديدة أو أكثر.

وذكرت الفلبين أنها ستسمح بإعادة فتح مزيد من المؤسسات والأنشطة، بما فيها صالات الألعاب الرياضية ومنشآت الرياضة ومقاهي الإنترنت ومحلات الحيوانات الأليفة.



بيونج يانج تقيد حركة الأجانب



ووزعت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إخطاراً الثلاثاء يطلب من الأجانب عدم مغادرة المدينة، أو تنظيم تجمعات كبيرة، ووضع الكمامات من بين قواعد أخرى. وكانت الدولة الشيوعية الحديدية أعلنت حالة الطوارئ، وشددت قيود مكافحة فيروس كورونا، بعد أن أغلقت بلدة كايسونج على الحدود مع كوريا الجنوبية، للتعامل مع ما يمكن أن يكون أول إصابة مؤكدة يُعلن عنها. (وكالات)