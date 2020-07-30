الحكم بالسجن النافذ 8 أشهر على المطربة المغربية دنيا بطمة

الرباط، سبوتنيك . كما قضت المحكمة بسجن ابتسام بطمة، شقيقة المطربة دنيا، عاما واحدا، فيما حكمت بالسجن النافذ عام ونصف على مصممة الأزياء عائشة عياش.
وتتابع الفنانة دنيا بطمة في حالة سراح وتم منعها من مغادرة المغرب، فيما تتابع في حالة اعتقال شقيقتها ابتسام وباقي المتهمين في القضية.
وزعزعت منتصف العام الماضي قضية حساب على موقع "إنستغرام" يحمل اسم "حمزة مون بيبي" الوسط الفني وتحوّل إلى قضيّة رأي عام، بعد أن تقدم عدد من الفنانين والمشاهير بدعاوي قضائية ضد مسيري الحساب، فسارعت السلطات إلى اعتقال المتورطين ووجهت لهم تهم "بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد".
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