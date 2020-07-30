تركيا: الدعم الخارجي لحفتر أكبر عائق للسلام في ليبيا

وقال أكار بحسب وكالة "الأناضول"، إن بلاده تبذل قصارى جهدها "لمساعدة أشقائها الليبيين، من أجل إحلال وقف إطلاق النار والاستقرار ووحدة الأراضي في ليبيا".

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وشدد وزير الدفاع على أن تركيا تتعامل مع ليبيا من منطلق "ليبيا لليبيين"، متابعا "جميعنا نسعى من أجل ليبيا يسود فيها وقف إطلاق النار، والاستقرار الأمني، والسياسي، ووحدة الأراضي".

وأشار خلوصي أكار، إلى أن تركيا تقدم لقوات الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة، التدريب، والتعاون، والاستشارات، والدعم في المجال العسكري.

وأبرمت أنقرة مع حكومة طرابلس، اتفاقا للتعاون الأمني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو ما واجه انتقادات دولية خاصة من جانب مصر والإمارات وروسيا.

وأتم أكار "بعض الدول مثل الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا والسعودية تدعي تأييدها للحل السياسي في ليبيا، بينما تواصل تزويد حفتر بالسلاح والمعدات العسكرية".