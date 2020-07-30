«معادن» تعلن عن وظائف شاغرة

طرحت شركة التعدين السعودية “معادن” وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بشركة معادن للذهب “منجم منصورة ومسرة لإنتاج الذهب”، بمسمى وظيفي “أخصائي مالي”. وإشترطت الشركة على المتقدمين الحصول على درجة البكالوريوس في التخصص أو ما يعادلها،وخبرة لا تقل عن خمس سنوات، في مجال تحليل الوضع المالي، بجمع البيانات ومراقبتها ودراستها، وأن يمتلك مهارات تطوير المعايير. للتقديم ومعرفة المزيد إضغط الرابط التالي من هنـــــــــــــــا.

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