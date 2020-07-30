شاهد .. نقل الحجاج من مشعر منى إلى عرفات

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بثت قناة الإخبارية قبل قليل أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات .
وتتوافد جموع الحجاج حالياً إلى صعيد عرفات الطاهر في هذا اليوم المشهود الذي وصفه النبي – صلى الله عليه وسلم – بأفضل الأيام، إذ يقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها .
وكانت قد أعلنت الجهات المعنية اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج الذي يتم هذا العام وفق إجراءات صحية مشددة تضمن تحقيق التباعد بين الحجاج في مختلف المواقع التي يتواجدون فيها لأداء مناسك الحج .
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