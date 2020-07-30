مدينة مغربية تكرم طبيب الغلابة بلوحة جدارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تداول نشطاء مغاربة في مدينة المحمدية، غربي المغرب، جدارية فى أحد الشوارع لتكريم الطبيب الراحل، محمد مشالي، المعروف بـ"طبيب الغلابة".



وقال النشطاء إنه تم رسم اللوحة الجدارية في حي "الرشيدية 3" في مدينة المحمدية المطلة على المحيط الأطلسي، في إطار حملة لإعادة رونق المكان، وإيصال عدد من رسائل التوعية عن طريق الرسم.

وكتب إلى جانب اللوحة عبارة "طبيب الفقراء"، وتداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي الصورة على نطاق واسع.

وأبدى عدد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، إعجابهم بالمبادرة، لاسيما أن الشخص الراحل تحول إلى رمز في الإيثار والزهد، بعدما قضى عقودا طويلة في علاج المرضى الفقراء.

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وتوفي الدكتور محمد مشالي المعروف بـ"طبيب الغلابة"، جراء هبوط مفاجئ في الدورة الدموية عن عمر ناهز 76 عاما، وفقاً لموقع "اليوم السابع".

وظلّ الطبيب محمد مشالي، لسنوات طويلة يخصص قيمة كشفه الطبي في عيادته بحيث لا تزيد عن 5 جنيهات، وكثيرا ما كان يرفض تقاضي قيمة الكشف من المرضى الفقراء، بل ويشتري لهم العلاج في كثير من الأحيان، حتى ذاع صيته بأنه "طبيب الغلابة".

كما رفض الدكتور، قبول تبرع كبير من برنامج "قلبى اطمأن" الذي يقدمه الشاب الإماراتي "غيث"، وتمثل بملايين الجنيهات وتجهيز لعيادة جديدة له في أشهر شوراع طنطا في جمهورية مصر على أحدث طراز، حيث رفض التبرع وقبل بسماعة طبية قيمتها 80 جنيهاً.

والدكتور مشالي من مواليد محافظة البحيرة عام 1944 لأب يعمل مدرسا، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية، واستقر مع أسرته هناك.

وتخرج مشالي من كلية الطب قصر العيني في القاهرة 5 يونيو 1967، وتخصص في الأمراض الباطنية وأمراض الأطفال والحميات، ليعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة في محافظات مختلفة، قبل أن يفتتح عيادته الخاصة في طنطا سنة 1975.