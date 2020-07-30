طقس الخليج..ممطر ورياح متربة بالسعودية وحار رطب بالبحرين وشديد الحرارة بالكويت

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت هيات الأرصاد فى دول الخليج أن يكون الجو جارا رطبا فى بعض الأحيان ، ورياح مثيرة للأتربة والغبار ، بجانب تكون السحب الرعدية والأمطار، وتشهد المملكة العربية السعودية أمطارا غزيرة منذ أمس فى بعض المناطق ومنها منى والمشاعر المقدسة .

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأوضحت الهيئة عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات، يصحبها نشاط في رياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم / ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 38 إلى 28 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75% ، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة، مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة السادسة صباحاً.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول مساء الغد شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد فى الإمارات ، أن يكون الطقس اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وحركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 18 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:16، والمد الثاني عند 09:33، والجزر الأول عند الساعة 12:44، والجزر الثاني عند الساعة 03:39.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 06:17، والمد الثاني عند الساعة 06:50، والجزر الأول عند الساعة 10:36، والجزر الثاني عند الساعة 23:48.

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