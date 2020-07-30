شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفل وتدمير بعض المدارس بسبب العواصف والسيول شرقى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي طفل مصرعه غرقا في بركة مياه بمدينة المجرية جراء العواصف والسيول التي خلفت أضرارا في أربع محافظات شرق موريتانيا.
وذكرت وزارة الداخلية الموريتانية في بيان، أن العواصف المصاحبة للأمطار أدت إلى سقوط عشرات الأعرشة في مناطق متفرقة من البلاد، وتسببت في انهيار أعمدة كهربائية، وتكسير محطة الطاقة الشمسية المشغلة للشبكة المائية في مقاطعة المجرية.
وأدت العواصف والسيول إلى تحطم سدين، وانهيار ثلاث مدارس بمقاطعة مونكل، كما تسببت في سقوط سقف مدرستين وألواح الطاقة الشمسية وخسائر في الطرق من بينها الطريق الرابط بين مدينتي كيهيدي ولكصيبة جنوب شرقي البلاد.
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