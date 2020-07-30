شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقي يعتقل عائلة ارهابية تسللت الحدود مع سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت قيادة عمليات غرب نينوى بالعراق، الخميس، عن اعتقال عائلة ارهابية تسللت الحدود مع سوريا.

وقالت القيادة في بيان نشرته السومرية نيوز، نسخة منه انه "بعملية رصد ومتابعة ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من لواء المشاة 71 الفرقة 15 (قيادة عمليات غرب نينوى) ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة من إلقاء القبض على عائلة إرهابية تسللت عبر الحدود مع سوريا دون دخول رب الأسرة الذي يتواجد حاليا في مخيم الهول بسوريا".

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واضافت ان "رب الاسرة هو أحد الارهابيين هناك مع أشقائه الاربعة المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة 4 إرهاب".