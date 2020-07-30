تونس..القوات البحرية تنقذ مهاجرا غير نظامي وتبحث عن 25 آخرين

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365

أنقذت القوات البحرية التونسية، الأربعاء، تونسيا قبالة السّواحل التونسية إثر غرق مركب هجرة غير نظامية كان على متنها رفقة 25 تونسيا آخرين لا زال البحث عنهم جاريًا.

وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان صادر عنها ليل الأربعاء إنه تم إنقاذ الشاب الناجي قبالة سواحل الشابة التابعة لمحافظة المهدية شرقي تونس."

وأضافت الوزارة، أن "الناجي أكد بأنّه أبحر منذ أربعة أيام رفقة 25 تونسيّا آخرين من سواحل صفاقس (جنوب) قصد اجتياز الحدود البحريّة خلسة في اتجاه إيطاليا، غير أنّ المركب الّذي كانوا على متنه غرق على إثر عطب أصابه".

وتابع البيان موضحًا أنه "تمّ نقل المعني بالأمر إلى ميناء المنستير لتوجيهه إلى المستشفى لتلقّي الإسعافات اللّازمة، فيما باشرت وحدات القوات البحرية عمليات البحث عن بقية المفقودين"

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والأسبوع الماضي، أحبط الحرس التونسي (الدرك)، 63 عملية هجرة غير نظامية نحو سواحل إيطاليا وأوقف 784 مهاجرا.

وأحبطت تونس خلال الأشهر القليلة الماضية عشرات عمليات الهجرة غير النظامية

وتجاوز عدد الشباب التونسي الذّين "22 ألف شاب تونسي هاجروا بطريقة سرية، سنة 2011 فقط، نحو السواحل الإيطالية".

وتعد البطالة والظروف الاجتماعية وضعف عجلة التنمية، من أكثر ما يجعل فئة الشباب في تونس أو في دول إفريقية يقصدون الهجرة عبر سواحل تونس.

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