أمريكا تفرض عقوبات على نجل الرئيس السوري وفرقة بالجيش

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية للرئيس السوري بشار الأسد قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات تتعلق بسوريا على عدد من الأفراد من بينهم حافظ نجل الرئيس السوري بشار الأسد. وذكر البيان أن العقوبات تستهدف أيضا الفرقة الأولى بالجيش السوري وكيانات أخرى.

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