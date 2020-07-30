شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس البحرى التونسى ينقذ 14 مهاجرا غير شرعى من الغرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت وحدات من الحرس البحري بمحافظة المهدية التونسية 14 مهاجرًا غير شرعي من الغرق إثر غرق قاربهم، وهم في طريقهم إلى الأراضي الأوروبية.

وأوضح مصدر أمني تونسي في تصريح اليوم، أن المهاجرين تشبثوا لأكثر من 6 ساعات بحطام القارب الذى كان سيقلهم إلى السواحل الإيطالية على بعد 25 ميلاً من شواطئ محافظة صفاقس.

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