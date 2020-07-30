شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس البحرى التونسى ينقذ 14 مهاجرا غير شرعى من الغرق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت وحدات من الحرس البحري بمحافظة المهدية التونسية 14 مهاجرًا غير شرعي من الغرق إثر غرق قاربهم، وهم في طريقهم إلى الأراضي الأوروبية.
وأوضح مصدر أمني تونسي في تصريح اليوم، أن المهاجرين تشبثوا لأكثر من 6 ساعات بحطام القارب الذى كان سيقلهم إلى السواحل الإيطالية على بعد 25 ميلاً من شواطئ محافظة صفاقس.
وكان حرس السواحل التونسى،أنقذ أمس الأول، 9 مهاجرين غير شرعيين من الغرق، على بعد 7 أميال من شواطئ مدينة جرجيس جنوب تونس، ، وذكر بيان لوزارة الدفاع التونسية ، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الإيطالية قبل أن يتعطل مركبهم في عرض البحر وتغمره المياه، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ مازالت تبحث عن مهاجرين اثنين آخرين كانوا على متن القارب.
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