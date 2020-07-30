شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء السودانية: جامعة الخرطوم تستأنف الدراسة سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت أمانة الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم بالسودان عن استئناف الدراسة تدريجيا وفقا للشروط المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا اعتبارا من الاحد 6 / 9 /2020.
بحسب وكالة الأنباء السوادنية، أبانت الجامعة أن عملية استئناف الدراسة يسبقه أسبوع التجهيز اعتبارا من الاحد 30 / 8 / 2020 والذي تتم فيه عمليات النظافة والتعقيم، ونوهت الطلاب بتكملة إجراءات التسجيل واستلام البطاقات.
كما نبهت الجامعة الى أن قرار استئناف الدراسة خاضع للتعديل وفقا للظروف الصحية في حينها، مشيرة إلى أن إبراز البطاقة الجامعية شرط لدخول الحرم الجامعي، كما ناشدت الجامعة ولاة الولايات وجهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج العمل على تيسير عودة الطلاب المعنيين بالقرار.
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