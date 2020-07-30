محمد بن زايد وهيثم بن طارق يتبادلان التهاني بالعيد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع أخيه السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان الشقيقة خلال اتصال هاتفي أطيب التهاني والتمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيين الله تعالى أن ينعم على البلدين وشعبيهما الشقيقين بدوام التقدم والرخاء والازدهار.

كما نقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سلطان عمان، تهاني أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بهذه المناسبة المباركة، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية والسعادة والعمر المديد، وأن يعيد الله تعالى هذه المناسبة وقد حقق الشعب العماني الشقيق كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.

من جانبه أعرب سلطان عمان عن أسمى تهانيه إلى سموهما بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. سائلاً المولى تعالى أن يديم على الجميع الصحة والسعادة ويعيد على شعب الإمارات هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالعزة والرفعة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل، أمس الأربعاء، في قصر البطين، رايان مكارثي وزير الجيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحث سموه ووزير الجيش الأمريكي، علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزها خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

حضر اللقاء، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، واللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية.

(وام )