«الشارقة للكتاب» تبحث التعاون الثقافي مع وفد إيطالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

في إطار تعزيز سبل التعاون الذي يجمع إمارة الشارقة مع الجهات والمؤسسات الثقافية الإيطالية، استقبل أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، في مقر الهيئة: نيكولا لينر سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة، والبروفيسور إيدا زيليو غراندي، مديرة المعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي؛ حيث بحث الجانبان خلال الزيارة مسألة حضور الناشرين وصناع المعرفة الإيطاليين في كل من مؤتمر الناشرين، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، إلى جانب مشاركة الناشرين والمترجمين في منحة الترجمة، ودورها في تعزيز فرص التبادل الثقافي والإبداعي العربي الإيطالي، كما استعرضا البرنامج الذي تضعه الشارقة استعداداً لحضورها ضيف شرف معرض بولونيا لكتاب الطفل.

تعرّف وفد الجمهورية الإيطالية إلى المشاريع والفعاليات والأحداث الثقافية التي تنظمها الهيئة سنوياً، ومنها معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يعد واحداً من أكبر ثلاثة معارض للكتب في العالم، واطلعا على أهم المنجزات التي حققتها المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، والمساهمات التي قدمتها لدور النشر العربية والعالمية العاملة فيها؛ كما استمع الوفد إلى شروح حول ما يقدمه مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الحدث الأبرز من نوعه على صعيد أدب الطفل في المنطقة.

وخلال الزيارة، أكد أحمد بن ركاض العامري، أن ما يجمع إمارة الشارقة مع مدن الجمهورية الإيطالية علاقات ثقافية كبيرة، أسس لها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتكون منطلقاً للحوار الحضاري والإنساني، وأشار إلى أن الجمهورية الإيطالية، تمتلك إرثاً ثقافياً كبيراً يمتد إلى قرون صاغه فنانون وفلاسفة ومفكرون كبار أرّخوا من خلاله لمرحلة استثنائية شكلت منعطفاً في المسيرة الإبداعية الإنسانية بأكملها.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «حلت إمارة الشارقة العام الماضي، ضيف شرف على معرض تورينو الدولي للكتاب الذي يعد واحداً من أهم التظاهرات الثقافية في أوروبا، هذه الاستضافة أسهمت في فتح مجالات جديدة للتعاون والعمل المشترك بين المؤسسات الثقافية في إمارة الشارقة ونظيرتها الإيطالية، كما خلقت فرصة كبيرة أمام المثقفين الإماراتيين للقاء الكتاب والمبدعين الإيطاليين، الأمر الذي يؤكد أثر المعرفة والإبداع في تحقيق الحوار الثقافي والحضاري ليس على المستوى الإمارة ومدينة تورينو وحسب، وإنما على مستوى الثقافة العربية والأوروبية بصورة كاملة».

وأثنى العامري خلال اللقاء على الجهود التي يبذلها المعهد الثقافي الإيطالي في الدولة والأثر الذي يلعبه في تعريف المجتمع الإماراتي بالثقافة والإبداع الإيطالي، لافتاً إلى أن وجود هذه المعاهد الثقافية يعزز من مستوى التقارب الحضاري والإنساني بين الشعوب.

ومن جانبه، أكد السفير الإيطالي، أن المعرفة والكتاب واحدة من المحاور الرئيسية التي تستند إليها الجمهورية الإيطالية في بناء علاقاتها مع الدول والمدن الشقيقة في العالم، ونحن حريصون على دعم جهود التعاون والعمل المشترك مع الإمارات العربية المتحدة عبر بوابة الشارقة التي تقود حراكاً ثقافياً نوعياً ليس على المستوى المنطقة والإقليم وحسب، وإنما على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن زيارة هيئة الشارقة للكتاب، تعزز العلاقات مع المؤسسات النظيرة في إيطاليا، وقال: «نتطلع لمزيد من المشاركة والحضور الإيطالي في الفعاليات والمعارض الدولية التي تنظمها إمارة الشارقة، وفي الوقت نفسه نسعى إلى تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية في الإمارة».

وفي نهاية الزيارة، تسلّم السفير من رئيس هيئة الشارقة للكتاب نسخة مترجمة للإيطالية من كتاب صاحب السمو حاكم الشارقة «حديث الذاكرة»، الذي يروي سيرة حياة سموّه بعد تسلّمه لمقاليد الحكم والتغيرات التي ترافقت مع تلك الفترة التي شهدت قيام الاتحاد، وغيرها من الأحداث المحلية والإقليمية.