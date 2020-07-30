78 % من المدارس الحكومية متطورة جزئياً مقابل 84% لـ«الخاص»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ابراهيم

كشفت وزارة التربية والتعليم عن نتائج التقييم الشامل لمنظومة التعلم عن بُعد، الذي استهدفت 29% من المدارس «الحكومية»، وجميع المدارس الخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري في كل من عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، استناداً إلى توصيات مجلس التعليم والموارد البشرية.

وتأتي هذه الخطوة؛ من أجل تقييم وتحسين خبرات تعلم الطلبة، وجودة حياتهم أثناء تطبيق التعلم عن بُعد؛ استجابة للظروف الاستثنائية السائدة، في إطار جهود وزارة التربية والتعليم؛ الرامية إلى متابعة أداء المدارس، والتأكد من مدى فاعلية تطبيقها لخطط برنامج التعلم عن بُعد.

وسجلت النتائج، حصول 22% من المدارس الحكومية على تصنيف متطور، مقابل 78%، متطور جزئياً، في حين لم تحصل أي مدرسة حكومية على تصنيف غير متطور.

وفي المقابل حصلت 4% من المدارس الخاصة (في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة) على تصنيف متطور، بينما وصلت نسبة المدارس التي حصلت على تصنيف متطور جزئياً إلى 84%، وسجلت نسبة المدارس التي حصلت على تصنيف غير متطور 12%.

واستندت الوزارة في تقييم المدارس، إلى توصيات مجلس التعليم والموارد البشرية، في خطوة نحو تقييم وتحسين خبرات تعلم الطلبة، وجودة حياتهم أثناء تطبيق التعلم عن بُعد، استجابة للظروف الاستثنائية السائدة؛ وذلك في إطار جهود الوزارة في متابعة أداء المدارس، والتأكد من مدى فاعلية تطبيقها لخطط برنامج التعلم عن بُعد.

وتمثلت نقاط القوة التي شهدتها فرق تقييم التعلم عن بُعد في: معدل حضور الطلبة؛ ومعرفتهم بمفاهيم التنمر الإلكتروني؛ وضرورة حماية خصوصياتهم على شبكة الإنترنت خلال العمل على برامج ومنصات التعلم عن بُعد، والاستثمار الأمثل لمصادر ومنصات التعلم المختلفة. وتخطيط المعلمين وتنفيذهم لدروس التعلم عن بُعد مع نتاجات تعلم تتوافق مع توقعات المنهاج الدراسي.

وشهدت الفرق بعض المجالات التي تحتاج فيها المدارس إلى دعم وتدريب بشكل أكبر.

من جهة أخرى كشفت نتائج تقييم التعلم عن بُعد في المدارس الخاصة بدبي، عن تحقيق أكثر من ثلثي المدارس الخاصة بدبي لمستويات متقدمة في جودة خدمات التعلم التي يتلقاها طلبتها.

ونشرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، أمس الأربعاء، نتائج تقييم التعلم عن بُعد في المدارس الخاصة بدبي للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي المنصرم.

وبحسب النتائج، فقد حلَّت 67% من المدارس الخاصة بدبي في مستوى «متطور» بواقع 139 مدرسة، و34% من المدارس في مستوى «متطور جزئياً» بواقع 67 مدرسة خاصة، فيما جاءت مدرسة خاصة واحدة ضمن مستوى «غير متطور».

وتشير النتائج إلى أن جميع المدارس الخاصة ضمن فئتي «متميز» أو «جيد جداً» بحسب تصنيفات الرقابة المدرسية في الهيئة للعام الدراسي 2018- 2019، تقدم خدمات التعلم عن بُعد ضمن مستوى «متطور»، كما أن نحو 80% من المدارس ضمن فئة «جيد» و26% من المدارس التي تم تصنيفها ضمن فئة مقبول، تقدم أيضاً المستوى «المتطور» من خدمات التعلم عن بُعد.

وثمن الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الاستجابة السريعة للقيادات المدرسية والمعلمين وأولياء الأمور والطلبة منذ اللحظة الأولى لتنفيذ التعلم عن بُعد في مدارس الإماراة.