«آثار رأس الخيمة» تستعرض رحلة الحج قديماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: حصة سيف

نظمت دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، محاضرة افتراضية تحت عنوان «رحلة الحج قديماً في الإمارات»، وذلك تزامناً مع موسم الحج الفضيل.

قدم المحاضرة د. حمد محمد بن صراي أستاذ التاريخ القديم في قسم التاريخ والآثار بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، بمشاركة عدد من المهتمين والعاملين في قطاع الآثار والمتاحف من شتى أنحاء الوطن العربي.

تضمنت المحاضرة عدداً من المحاور، ومنها تاريخ رحلة الحج وطرق الرحلة البرية والبحرية خلال فترات وحقب مختلفة والموانئ والمرافئ المهمة في المنطقة والتي كانت بمثابة أماكن لتزويد الحجاج باحتياجات الرحلة، والاستعدادات المادية والنفسية لهذه الرحلة الروحانية المكبلة بالمخاطر.

وقال أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف: «إن الدائرة حريصة عند احتفائها بالمناسبات الوطنية أو الدينية ربطها بمجال الآثار أوالتاريخ أوالتراث، حيث إن هذه المناسبات تعد فرصاً حقيقية لنقل المعرفة التاريخية والتراثية للمجتمع، كما تسعى الدائرة لتفعيل هذا النوع من المحاضرات الافتراضية خلال الفترة القادمة في مواضيع متنوعة تستهدف جميع فئات المجتمع».