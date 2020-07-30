الفلسطينيون يطالبون بردع مخطط استيطاني يستهدف الحرم الإبراهيمي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالبت منظمة التحرير الأمم المتحدة، و«اليونيسكو»، ودول العالم بردع الإجراءات غير القانونية «الإسرائيلية» وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته، وأماكنه المقدسة المسيحية والإسلامية، خاصة الحرم الإبراهيمي بالخليل، في وقت شن فيه جيش الاحتلال حملة دهم واعتقالات واسعة طالت أسرى ومحررين بالضفة، فيما قال وزير الخارجية «الإسرائيلي» إن مخطط الضم ليس مطروحاً الآن في حين رفض «الكنيست» إجراء تعديلات على «قانون القومية» العنصري.

وطالب صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بشكل خاص بحماية الحرم الإبراهيمي من الاستهداف العدواني «الإسرائيلي»، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من البلدة القديمة في الخليل التي تعد موقعاً تراثياً عالمياً مهدداً بالخطر. جاء ذلك في رسائل وجّهها عريقات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، ومنظمة «اليونيسكو»، ومجلس حقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، شرح فيها خطورة تصاعد الانتهاكات «الإسرائيلية»، والمشاريع الاستيطانية المتواترة، بما فيها المشروع الاستيطاني القاضي بالاستيلاء على أراض تقع أمام، وفي محيط الحرم الإبراهيمي، تهدف إلى إقامة طريق يمكّن المستوطنين، وإنشاء مصعد كهربائي استيطاني فيه، مؤكداً أن ذلك يأتي كخطوة متقدمة لفرض السيادة «الإسرائيلية» على الحرم، ومحيطه.

من جانبه، قال جابي أشكنازي، وزير الخارجية «الإسرائيلي» إن موقف حزبه «كاحول لافان»، لم يتغير حيال الضم، وإنه في حال تنفيذه، فإنه ينبغي أن يتم بالاتفاق مع أطراف عدة في العالم. لكنه أضاف «لا يمكنني القول بشكل مؤكد إن الضم أزيل عن الأجندة». وتابع القول «إذا أعيد طرح الموضوع، سنطلب عدم المس بالاتفاقيات المبرمة مع الدول المجاورة».

ورفض «الكنيست» من جانبه مقترحاً لتعديل «قانون القوميّة» تقدّمت به قائمة «يش عتيد- تيلم». وعارضت القانون، إضافة إلى الأحزاب التي سنّته عام 2018، قائمة «كاحول لافان».

وامتنعت القائمة العربية المشتركة عن التصويت، مؤكدة أن التعديلات المقترحة طفيفة وتبقي على جوهره العنصري المتنكّر لوجود وحقوق الشعب الفلسطيني مطالبة بإلغاء كل القانون».

ميدانياً، توغلت خمس جرافات عسكرية برفقة جرار في الأراضي الزراعية في قطاع غزة انطلاقاً من بوابة «السناطي» العسكرية، شرقي بلدة عبسان الكبيرة، وقامت بأعمال تجريف. علماً بأن هذا التوغل الثاني في غضون أقل من 48 ساعة.

وفي بلدة بيت عوا، جنوب غرب مدينة الخليل، هدمت سلطات الاحتلال أساسات منزل قيد الإنشاء

وفي محافظة سلفيت التي تتعرض لهجمة استيطانية، سلمت سلطات الاحتلال ثلاثة إخطارات جديدة لمصادرة أراض في قرية رافات، علماً بأن المنطقة تقع في محاذاة جدار الضم والتوسع الذي التهم آلاف الدونمات لإقامة المستوطنات «الاسرائيلية».

وأقدم مستوطنون على سرقة معدات وأدوات تابعة لعدد من المواطنين في منطقة الأغوار الشمالية، حيث اقتحم المستوطنون خربة سمرا وسرقوا بركسات وخياماً وخزانات مياه وأدوات مطابخ لكل العائلات المتواجدة في المنطقة، حيث اعتبر الاعتداء تطوراً خطيراً، لكونه يستهدف أملاك المواطنين بصورة مباشرة.

من جهة ثانية، شنت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت (29) مواطناً فلسطينياً، وتركزت معظم الاعتقالات في محافظة نابلس، وبين المعتقلين أسرى سابقون، ومن القدس اعتقلت قوات الاحتلال المرابطة هنادي الحلواني، إضافة إلى مواطنَين آخرين جرى اعتقالهما من بلدة عناتا، فيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين من بيت لحم.

(وكالات)