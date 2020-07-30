شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لا تعرفها عن كسوة الكعبة بعد استبدالها × إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم استبدال كسوة الكعبة المشرفة أمس، حيث قام فريق متخصص من الإدارة العامة لمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة بإبدال الكسوة القديمة وتركيب الجديدة ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها ونشرت رئاسة شئون الحرمين، عبر حسابها بموقع تويتر "إنفوجراف" بعنوان تفاصيل قد لا تعرفها عن كسوة الكعبة المشرفة ومراحل تبديلها السنوية.

وذكر الإنفوجراف، أنه يبلغ عدد العاملين على كسوة الكعبة المشرفة 220 موظف، وتستغرق عملية تبديلها من 3 على 4 ساعات، كما يتم استخدام أدوات خلال عملية التبديل، من ضمنها أدوات الخياطة وخيوط حريرية وقفازات ورافعات لرفع ثوب الكعبة .

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كسوة الكعبة المشرفة

وأفاد الإنفوجراف حول مواصفات كسوة الكعبة المشرفة، حيث تحتوى على 53 قطعة مذهبة، منها 16 قطعة للحزام و 4 صمديات و 5 قطع لستارة الباب و 1 قطعة الركن اليمانى و 7 قطع تحت الحزام و 17 قنديل و 2 كينار و 1 حلية الميزاب.

وتتم عملية تبديل ثوب الكعبة من خلال 4 مراحل وهى رفع الثوب القديم و نزع المذهبات واستبدال الثو القديم بالجديد والإسدال .

وأوضح الإنفوجراف، أن أبعاد كسوة الكعبة المشرفة حوالى 14 مترا ارتفاع الكعبة و 11 مترا عرض قماش الكسوة من جهى الركنين و 123 متر عرض قماش الكسوة من جهة باب إبراهيم و 12 متر تقريبا عرض قماش الكسوة من جهة الملتزم و 10 متر تقريبا عرض قماس الكسوة من جهة الحجر ، مع الأخذ بعين الاعتبار مقدار تمدد وانكماش الحرير نتيجة الظروف الجوية، كما يعمل فريق مخاص للعناية بكسوة الكعبة المشرفة على مدار الساعة.