شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تخصيص قائد صحي لكل 50 حاجاً.. هذه مهامه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، تخصيص قائد صحي لكل (50) حاجاً وذلك حرصًا على صحة ضيوف الرحمن والتأكد من تطبيق كافة الإشتراطات الصحية. Advertisements وأوضحت الوزارة، أن مهمة القائد الصحي تتمثل في تقديم الرسائل التوعوية والإرشادات الصحية اللازمة لضيوف الرحمن. وأضافت وزارة الصحة، أن القائد الصحي هو ممارس صحي مؤهل للقيام بالمهام الإشرافية والمتابعة المباشرة للحجاج.

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