الرياض.. «البلديات» تضبط مستودعين لغش مواد التنظيف وتصادر شحنة جاهزة للتوزيع

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية، من ضبط مستودعين بمدينة الرياض، يديرهما عمال وافدون ومواطنون، لغش مواد التنظيف وتقليد علامات تجارية شهيرة. وأكدت وزارة التجارة أن فرقها الرقابية أغلقت المستودعين وصادرت 50 ألف عبوة مقلدة وعدداً من المواد الأولية، كما أوقفت شحنة مواد تنظيف كانت جاهزة للتوزيع والبيع في مناطق أخرى، وتم ضبطها وإحالة المخالفين للجهات المختصة.

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